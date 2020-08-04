Fulham 1 sezon sonra tekrar Premier Lig'de!

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 19. sırada bitiren ve Championship'e düşen Fulham 1 sezon aradan sonra tekrar Premier Lig'e yükseldi. Londra ekibi, Premier Lig'e yükselme maçında Brentford'u mağlup etti.
Giriş Tarihi: 5.8.2020 00:44ABONE OL
İngiltere Championship'i dördüncü sırada bitirerek Premier Lig'e yükselmek için play-off oynama hakkı kazanan Fulham, Brentford'u yenerek Premier Lig'e yükselen ekip oldu.
Yarı finalde Cardiff'i eleyen Fulham, finalde Brentford ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Londra ekibi, Premier Lig'e yükselen ekip oldu.
Uzatmaya giden karşılaşmada Fulham'ı Premier Lig'e çıkaran golleri 105 ve 117. dakikada Joe Bryan kaydederken, Brentford'un tek golü ise 120+4'te Henrik Dalsgaard'dan geldi.