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1 sezon sonra tekrar 'de!

Geçtiğimiz sezon 'i 19. sırada bitiren ve Championship'e düşen 1 sezon aradan sonra tekrar Premier Lig'e yükseldi. ekibi, Premier Lig'e yükselme maçında Brentford'u mağlup etti.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 00:44 ABONE OL
Fulham 1 sezon sonra tekrar Premier Lig'de!
İngiltere Championship'i dördüncü sırada bitirerek Premier Lig'e yükselmek için play-off oynama hakkı kazanan Fulham, Brentford'u yenerek Premier Lig'e yükselen ekip oldu.

Yarı finalde Cardiff'i eleyen Fulham, finalde Brentford ile karşılaştı. Mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılan Londra ekibi, Premier Lig'e yükselen ekip oldu.

Uzatmaya giden karşılaşmada Fulham'ı Premier Lig'e çıkaran golleri 105 ve 117. dakikada Joe Bryan kaydederken, Brentford'un tek golü ise 120+4'te Henrik Dalsgaard'dan geldi.

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Fulham 1 sezon sonra tekrar Premier Lig'de!
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