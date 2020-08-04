İşte Fenerbahçe'nin yeni kanadı! Arjantinli yıldız...

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve taraftarlarını üzen Fenerbahçe gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.
Ligi topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde.
Çalışmalarını bu yönde sürdüren kurmaylar öncelikli olarak teknik direktörlük konusuna yoğunlaşmış ve Erol Bulut ile anlaşma sağlamıştı.
GÖZLER ARJANTİNLİ YILDIZDA!
Sarı- lacivertlilerin, Boca Juniors'ta forma giyen Eduardo Salvio'yu kiralamak için nabız yokladığı iddia edildi.
Corona virüsü salgınının hızlı seyrettiği ülkelerden Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı hala belli değil.
Kulüplerin ekonomik açıdan darboğaza girmesinin Fenerbahçe'nin bu transferde şansını artıracağı belirtiliyor.
Boca Juniors'un Benfica'ya 7 milyon euro ödeyerek aldığı Salvio bu sezon Superliga, Libertadores ve Copa Superliga'da 19 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.
13 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giyen 30 yaşındaki yıldız daha önce Benfica ve Atletico Madrid gibi firma kulüplerde görev yaptı.
Sağ kanat ve ortanın sağında forma giyen Eduardo Salvio'nun transferi halinde Fenerbahçe'ye güç katacağı ifade edildi. (Fotomaç)