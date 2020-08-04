İşte Fenerbahçe'nin yeni kanadı! Arjantinli yıldız...

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İşte 'nin yeni kanadı! Arjantinli yıldız...

Önümüzdeki sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmek isteyen , gözünü 'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler Avrupa'da ve formalarıyla şov yapan yıldız ismi, corona virüsü sayesinde kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:58 Son Güncelleme: 4.8.2020 10:00 ABONE OL
Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ve taraftarlarını üzen gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Ligi topladığı 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için şampiyon bir kadro kurma gayretinde.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Çalışmalarını bu yönde sürdüren kurmaylar öncelikli olarak teknik direktörlük konusuna yoğunlaşmış ve Erol Bulut ile anlaşma sağlamıştı.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Teknik direktör sorununu çözen 'de, bugün itibariyle gündem resmen ...

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

GÖZLER ARJANTİNLİ YILDIZDA!

Sarı- lacivertlilerin, 'ta forma giyen 'yu kiralamak için nabız yokladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Corona virüsü salgınının hızlı seyrettiği ülkelerden Arjantin'de liglerin ne zaman başlayacağı hala belli değil.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Kulüplerin ekonomik açıdan darboğaza girmesinin 'nin bu transferde şansını artıracağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

'un 'ya 7 milyon euro ödeyerek aldığı Salvio bu sezon Superliga, Libertadores ve Copa Superliga'da 19 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

13 kez 'nın formasını giyen 30 yaşındaki yıldız daha önce ve gibi firma kulüplerde görev yaptı.

Fenerbahçe'de son dakika transfer: İşte Kanarya'nın yeni kanadı!

Sağ kanat ve ortanın sağında forma giyen 'nun transferi halinde 'ye güç katacağı ifade edildi. (Fotomaç)

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İşte Fenerbahçe'nin yeni kanadı! Arjantinli yıldız...
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