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İşte 'ın yeni kalecisi! Muslera yerine

Corona virüsü arasından sonra tekrar başlayan 'de 'ın yıldız kalecisi ayağını kırmıştı. Sezonu kapatan ve önümüzdeki sezonun da büyük kusmını kaçıracak olan Uruguaylı kaleci yerine sarı kırmızılı takım yeni eldivenini Süper Lig'den buldu.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 23:42 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera yerine Fatih Öztürk

Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hedefteki isimleri bir bir imza aşamasına getiriyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdoulleai ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 5. transferini de bitirdi.

FATİH ÖZTÜRK İMZA NOKTASINA GELDİ!
Hürriyet'in haberine göre, yabancı sınırlaması ile ilgili alınan yeni karar, önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olsa da kaleye lejyoner bir isim düşünmeyen Galatasaray, geçen sezon transferi son anda direkten dönen Fatih Öztürk ile 1 yıl rötarlı da olsa imza noktasına geldi.

FATİH TERİM ONAY VERDİ
Özellikle ligin ilk yarısı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen Galatasaray'da Fatih'in transferine teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyince Kasımpaşa'ya giden Fatih Öztürk ve temsilcisi bu teklife yeşil ışık yaktı. Kasımpaşa'da bu sezon 20 lig maçında görev alan ve kalesinde 44 gol gören 33 yaşındaki eldiven son dönemde ise geçirdiği sakatlığın ardından yedek kalmıştı. Ligin 2. yarısında kaleyi Ramazan'a kaptıran ve geri alamayan Fatih'in de Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.

CİMBOM'UN 5. TRANSFERİ OLACAK
Fatih Öztürk'ün de gözden düştüğü Kasımpaşa'dan ayrılmak istediği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. 33 yaşındaki file bekçisini bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, tecrübeli eldiven ile de TL bazında kontrat yapacak. Sarı kırmızılılar Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdoulleai ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 5. transferini deneyimli kaleciyi renklerine katarak yapmış olacak. Ayrıca kiralık sözleşmeleri biten Seri ve Lemina'nın Türkiye'de tatil yaptıkları ve durumlarının netleşmesini bekledikleri belirtildi.

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İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi! Muslera yerine Fatih Öztürk
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