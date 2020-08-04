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Kameni'den için flaş sözler! Şikayet...

'nin 2017 yılında La Liga ekibi Malaga'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kameni, 2 sezonda toplam 16 maçta sarı lacivertli takımın kalesini korudu. Kamerunlu kaleci, Fenerbahçe'yi alacaklarından dolayı 'ya şikayet ettiğini duyurdu. İşte Kameni'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 4.8.2020 18:40 Son Güncelleme: 4.8.2020 18:45 ABONE OL
Kameni'den Fenerbahçe için flaş sözler! Şikayet...

Fenerbahçe ile yollarını Ağustos 2019'da ayıran Carlos Kameni, sarı lacivertli kulübün kendisine verilen sözleri tutmadığını ve bu nedenle FIFA'ya gittiğini söyledi.

Carlos Kameni, "Fenerbahçe, hiçbir gerekçe göstermeden kadro dışı bıraktı. Ben ödemelerimi alamadım. Sözleşmemi fesh etme hakkım doğdu ve FIFA'ya gittim. O dönem serbest kalamıyordum. Çünkü, problemim tam olarak çözülmemişti. FIFA'nın vereceği kararı bekliyordum. Malaga'da kendi evimde antrenmanlarıma devam ettim." dedi.

"FIFA BENİ HAKLI BULDU"
"Bugün işler kısmen çözüldü çünkü FIFA beni haklı buldu." diyerek sözlerini sürdüren Kameni, "Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği karar sonrası CAS'a başvurdu. Yani, 5 ay daha bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Ancak, şu an serbest bir futbolcuyum ve istediğim kulübe imza atarım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

YILLIK MAAŞI 2.2 MİLYON EURO'YDU
Fenerbahçe'nin 2017'de Malaga'dan transfer ettiği Kamerunlu kaleci Kameni, Süper Lig'de 9 maça çıktı, 2 maçta kalesini gole kapattı ve 13 gol yedi.
Kameni'nin maaşı yıllık 2.2 milyon Euro.

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Kameni'den Fenerbahçe için flaş sözler! Şikayet...
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