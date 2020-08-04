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Ağaoğlu'ndan Newton değerlendirmesi! "Kariyeri bu şansı hak ediyordu"

Başkanı , ’ı teknik direktörlüğe getirme kararlarını SABAH SPOR’a değerlendirdi. Ağaoğlu, İngiliz hoca için, "Kariyeri bu şansı hak ediyordu" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Ağaoğlu'ndan Newton değerlendirmesi! Kariyeri bu şansı hak ediyordu

Eddie Newton, kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İngiliz hoca ile yaptıkları görüşmenin çok kısa sürdüğünü belirtip, "Gerçekten kendisine güvenerek ve inanarak bu görevi verdik. Kariyerine bakıldığında kimlerle çalıştığı, neler yaptığı ortada. Bu şansı hak ediyordu. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır" dedi.

Ağaoğlu, 48 yaşındaki Newton'ın İngiltere'den kendi ekibini kuracağını, elindeki geniş oyuncu havuzundan takım için gerekli takviyeleri yapacaklarını da sözlerine ekledi.

CHELSEA'DEN TEBRİK
İngiliz devi Chelsea, hem futbolcu olarak formasını giyen hem de uzun yıllar antrenör ve scout olarak kulübe hizmet eden Eddie Newton'ın Trabzonspor'a teknik direktör olmasını sosyal medya hesabından kutladı ve genç hocaya iyi şanslar diledi.

İngiliz basınında da haber geniş yer buldu. BBC Sport, "Eddie Newton sonunda istediğini aldı" derken Trabzonsporlu eski oyuncu Kevin Campbell, "Eddie oyunu çok iyi bilen bir adam. Onun için gerçekten çok iyi olacak. Ona ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

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Ağaoğlu'ndan Newton değerlendirmesi! "Kariyeri bu şansı hak ediyordu"
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