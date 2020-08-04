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'dan 'ye şok tepki! “Limit anlayışı değişmezse..."

Türkiye Federasyonu tarafından duyurulan harcama limitlerine 'nin ardından bir tepki de 'dan geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 21:02 Son Güncelleme: 4.8.2020 21:03 ABONE OL
Kasımpaşa'dan TFF'ye şok tepki! “Limit anlayışı değişmezse...

TFF'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından Fenerbahçe'nin ardından bir tepki de Kasımpaşa'dan geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, limit tahsis anlayışının değişmemesi durumunda ligden çekilmeyi gündeme alacakları vurgulandı.

Kasımpaşa'nın harcama limitleri konusunda yaptığı açıklama şöyle:
"Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.
Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze
öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değil.
Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorunda. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar kulüpleri daha da zor duruma sokar. Kasımpaşa Kulübü, dernek değildir. Anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır.
Alınan karar eşitlik ilkesine aykırıdır. Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidiş futbol gerçeği ile bağdaşmaz.
Türk futbolu üstenci bir tavırla yönetilemez.
Türk futbolu, 'Böyle yönetiyorum' anlayışına mahkum edilemez.
Türk futbolunda kulüpleri dinlemeden yönetme dönemi sona ermelidir.
Türk futbolunda maddi bütün sorumluluklarını üstlenmiş, ülke futbolu için istikbal vadeden, kulüp şirketlerin borçları olmamasına rağmen haksız rekabete mahkum edilmesini kabul edemeyiz.
Gerçeklerden uzak, işi, aşı, umudu ve hayatı futbol olmayan kurul üyeleri futboldan ellerini çekmeli ve kendi işlerine dönerek futbolu, sevdası futbol olanlara devretmelidir.
Kulüpler Birliği'nin süreçlerde aktif rolü kesinlikle kabul edilmelidir.
Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.
Türk futbol kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kasımpaşa'dan TFF'ye şok tepki! “Limit anlayışı değişmezse..."
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