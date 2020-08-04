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Limitler duyurulacak

Giriş Tarihi: 4.8.2020 ABONE OL
Limitler duyurulacak
TFF tarafından geçtiğimiz sezon uygulamaya koyulan 'Takım harcama limitleri' için bugün açıklama yapılacak… Başta F.Bahçe olmak üzere tüm kulüplerin transferlerini şekillendirmesi adına beklediği limitler TFF'nin resmi sitesinden duyurulacak. 2019-20 sezonunda limit artışı %15 olarak uygulanmış, gelecek sezon için ise %30 olacağı açıklanmıştı.

2019-20 SEZONU LİMİTLERİ
Galatasaray 368 milyon 811 bin TL
Fenerbahçe 206 milyon 439 bin TL
Beşiktaş 256 milyon 534 bin TL
Trabzonspor 88 milyon 586 bin TL
M.Başakşehir 149 milyon TL

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Limitler duyurulacak
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