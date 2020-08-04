Limitler duyurulacak

TFFtarafından geçtiğimiz sezon uygulamaya koyulan 'Takım harcama limitleri' için bugün açıklama yapılacak… Başta F.Bahçe olmak üzere tüm kulüplerin transferlerini şekillendirmesi adına beklediği limitler TFF'nin resmi sitesinden duyurulacak. 2019-20 sezonunda limit artışı %15 olarak uygulanmış, gelecek sezon için ise %30 olacağı açıklanmıştı.Galatasaray 368 milyon 811 bin TLFenerbahçe 206 milyon 439 bin TLBeşiktaş 256 milyon 534 bin TLTrabzonspor 88 milyon 586 bin TLM.Başakşehir 149 milyon TL