Limitler duyurulacak

TFFtarafından geçtiğimiz sezon uygulamaya koyulan 'Takım harcama limitleri' için bugün açıklama yapılacak… Başta F.Bahçe olmak üzere tüm kulüplerin transferlerini şekillendirmesi adına beklediği limitler TFF'nin resmi sitesinden duyurulacak. 2019-20 sezonunda limit artışı %15 olarak uygulanmış, gelecek sezon için ise %30 olacağı açıklanmıştı.
2019-20 SEZONU LİMİTLERİ
Galatasaray 368 milyon 811 bin TL
Fenerbahçe 206 milyon 439 bin TL
Beşiktaş 256 milyon 534 bin TL
Trabzonspor 88 milyon 586 bin TL
M.Başakşehir 149 milyon TL