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Manisalı için ve devrede

2. Lig ekiplerinden 'nde forma giyen 15 yaşındaki için ve 'ten teklif geldiği açıklandı. Kulüp Başkanı , sarı-lacivertli takımın sözlü, ekibinin ise resmi teklifte bulunduğunu ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 15:06 ABONE OL
Manisalı Yiğit Kerem için Fenerbahçe ve Anderlecht devrede

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem'e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, her iki kulübün de Yiğit için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıya çok değer verdiğini dile getiren Aktan, "Yiğit için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu. Anderlecht ise resmi teklifte bulundu. Oyuncumuz için belirlediğimiz bonservis bedelini kulüplere söyledik. Şu an Anderlecht ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Manisa FK'nın 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı.

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Manisalı Yiğit Kerem için Fenerbahçe ve Anderlecht devrede
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