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İspanyol futbolcu 'i etti

ekibi , Polonya Ligi takımlarından 'in İspanyol orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 15:51 ABONE OL
Sivasspor İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışamalarını sürdüren Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix'le anlaşma sağladı. Forvet arkası pozisyonunda oynayan ve geçen sezon 16 gol 4 asistlik performansla Polonya'da yılın futbolcusu seçilen 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Sivasspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Demir Grup Sivasspor'umuz, İspanyol futbolcu Jorge Felix'i renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forma giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerimizde başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jorge Felix, forvet arkası olarak görev yapıyor.

22 Ağustos 1991'de İspanya'nın başkenti Madrid'te dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid altyapısında başladı. Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu forması giyen Felix son olarak Piast Gliwice forması terletti. 28 yaşındaki sporcumuz geçtiğimiz sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.

Jorge Felix'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz."

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Sivasspor İspanyol futbolcu Jorge Felix'i transfer etti
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