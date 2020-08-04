Süper Lig seyircili olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Eylül'de başlayacağı açıklanan 2020-21 sezonunun seyircili olması gerektiğini söyledi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Koç, taraftarakombine almaları yönündede çağrı yapıp şu ifadeleri kullandı:
6 MAÇ FAZLA İZLEYECEKLER
"Pandemiyle ilgili, maçlar nasıl oynanacak? Ne tedbirler alınacak? Herhalde açılışa yakın bir zamanda TFF yapacağı istişarelerle bizlere açıklayacaktır. Bizim amacımız,ümidimiz, arzumuz,sezonun seyircili başlaması. Bu sene en büyük değişiklik, kombine alacaklarla ilgili... 6 maç daha fazla var. Seyircilioynanacaksa, bu herkesaçısından yeni bir gelişme. Bence olumlu bir gelişme. Her anlamda fayda sağlayacağını düşünüyorum. Taraftarımız son 2 sezonda olduğu gibi kombinelere ilgi göstersin. Çorbadaherkesin tuzu olsunmantığıyla rica ediyorum,normal zamandaymışgibi desteklerinisürdürsünler. Tabi oyuncular açısından bunun külfeti de olacaktır, getirisi de olacaktır. İnşallah getirisi külfetinden çok daha fazla olur."
RAMBO, BAŞKAN'IN MASKESİNİ AÇMAYA ÇALIŞTI
Fenerbahçe'nin Rambo lakaplı taraftarı Okan Güler, bayramlaşma törenine katılırken ilginç anlara da imzasını attı. Başkan Ali Koç, kendisi ile selamlaştıktan sonra maskesini açmaya çalışan Rambo'ya engel oldu.
AĞUSTOSTA BİTİRMELİYİZ
"Yoğun çalışmalarımız neticesinde herhalde ya yarın ya öbür gün bir dizi açıklamalarımız olacak. Hedefimiz kalacaklar, gidecekler, gelecekler, hepsini ağustos ayı içerisinde sonuçlandırmak. Bunda başarılı olabilirsek, tam hazır olabileceğimizi düşünüyorum."
Törende Başkan Ali Koç'un yanı sıra yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri ile amatör branşlardan sporcular da yer aldı.