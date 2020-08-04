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'dan flaş değişiklik! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Avrupa Ligi 5 Ağustos, Şampiyonlar Ligi ise 8 Ağustos'tan itibaren kaldığı yerden devam edecek. , Avrupa futbolunun bu en önemli iki turnuvası için flaş değişikliklere imza attı.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 19:23 Son Güncelleme: 4.8.2020 19:24 ABONE OL
UEFA'dan flaş değişiklik! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...

UEFA'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun UEFA kulüp turnuvalarına ilişkin aldığı yeni kararlar duyuruldu.

Bu sezon son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından futbolcuların gördüğü sarı kartların sıfırlanacağı ve çeyrek finale taşınmayacağı belirtildi. 2020-2021 sezonunun grup elemeleri ve play-off'larında görülen sarı kartların da grup aşamasına etki etmeyeceği kaydedildi.

Gelecek sezon bir UEFA karşılaşmasının oynanacağı ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle karantina veya seyahat kısıtlaması olması halinde müsabakanın ev sahibi ülke yerine başka bir ülkede oynanabileceği ifade edildi. Ayrıca, UEFA'nın kulüplerdeki Covid-19 vakalarına yönelik aldığı karara göre, gelecek sezon az sayıda kişide corona virüsü tespit edilmesi karşılaşmaları etkilemeyecek.

A takımda biri kaleci olmak üzere en az 13 oyuncu hazır durumda ise müsabaka oynanabilecek, 13'ten az oyuncu varsa UEFA karşılaşmayı erteleyebilecek.

Öte yandan, hakemlerde corona virüsüne rastlanması durumunda, maçı oynayacak takımların ülkelerinden birinin vatandaşı veya FIFA listesinde bulunmayan başka bir hakem müsabakaya atanabilecek.

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UEFA'dan flaş değişiklik! Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi...
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