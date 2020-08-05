Arda Turan kimdir? Galatasaraylı futbolcu Arda Turan kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezondan bu yana adı Galatasaray'la anılan tecrübeli futbolcu Arda Turan, dün duyurulan son dakika haberiyle eski takımına geri döndü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada "yuvana hoş geldin" ifadeleri kullanılırken, kulüp yöneticileriyle görüşen Turan, Başkan Mustafa Cengiz'in evine gelerek sarı-kırmızılı renklere bağlayacak imzayı attı. Bu gelişme sonunda futbolseverler Arda Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinde araştırma yapmaya başladı. Arda Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı sorularının yanıtlarını öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm bilgileri bulabilecekler. İşte tüm ayrıntılar…

ARDA TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

30 Ocak 1987 yılında Bayrampaşa doğumlu olan Arda Turan, futbola Altıntepsi Makelspor'da başlamıştır. Babası Adnan Turan, başarılı futbolcunun yetiştiği kulüp olan Altıntepsi Makelspor'da başkanlık yapmaktadır.

Kova burcu olan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor'a kiralanmıştır. Manisaspor'da büyük yükseliş gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray'a geri dönmüştür.

2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.

7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

ARDA TURAN OYNADIĞI FUTBOL KULÜPLERİ