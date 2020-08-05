Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor.

Temsilcimiz, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka'da tur peşinde. Okan Buruk'un öğrencileri çeyrek finale yükselerek bir başarıya daha imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Saat 19.55'te başlayacak olan müsabaka, Telia Parken Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmada Daniele Orsato düdük çalacak. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Turuncu-lacivertli takım turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Manchester United-LASK eşleşmesinden gelen takımla oynayacak. İngiliz devi ilk maçı 5-0 kazandı.

İLK 11'LER...

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.