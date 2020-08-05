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Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı

Fenerbahçe Erol Bulut'u olarak göreve getirdiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Yuvana hoş geldin Erol Bulut" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 18:37 Son Güncelleme: 5.8.2020 18:49 ABONE OL
Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı

Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Erol Bulut'un getirildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu'ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.

Yuvana hoş geldin Erol Bulut.

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.

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Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı
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