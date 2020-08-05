Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

ALTERNATİFİ BJARTALID

İlk akla gelen Bernard Mensah oldu. Ancak ligde yoluna devam eden Kayserispor bu sezon yaşadığı krizi yaşamamak için Ganalı oyuncusunu satmaya yanaşmıyor. Bu aşamada tecrübeli teknik adamın ilgisini bir isim daha çekti. 24 yaşındaki Joannes Bjartalid...