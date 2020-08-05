Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

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'da 'nın yerine dünya yıldızı!

Gözünü gelecek sezona diken , 'nin harcama limitlerini açıklamasının ardından gaza bastı. Aslan'da hedef 'yı satıp yerine dünya yıldızı ismi etmek. Ancak işler istenildiği gibi gitmezse teknik direktör 'in B ve C planları da hazır. İşte Galatasaray'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 08:30 Son Güncelleme: 5.8.2020 08:33 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

, geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Kadrounun maliyetini düşürmeye çalışan 'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Aslan'da hedef 'yı gönderip takıma dünya yıldızı ismi katmak.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Ancak işler istenildiği gibi gitmezse 'in B ve C planları da var. İşte sarı-kırmızılılarda yaşananlar...

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Teknik Direktörü , 'yı yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Satılır ve üzerine bir de bonservis bedeli gelirse Götze alınacak. Tabii bonservisi elinde olan Alman oyuncu bu süreçte başka takıma gitmezse...

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Alman futbolcunun ikna edilmesi için görüşmeler devam ediyor. Ancak kalma konusunda diretirse Terim kesinlikle oyun aklı olacak, daha düşük maliyetli bir isim de arıyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Yabancı kuralının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması üzerine isimler yeniden masaya yatırılmaya başlandı.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

ALTERNATİFİ BJARTALID

İlk akla gelen Bernard Mensah oldu. Ancak ligde yoluna devam eden bu sezon yaşadığı krizi yaşamamak için Ganalı oyuncusunu satmaya yanaşmıyor. Bu aşamada tecrübeli teknik adamın ilgisini bir isim daha çekti. 24 yaşındaki Joannes Bjartalid...

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

Faroe Adaları liginde oynayan 10 numaranın yetenekleri 'in dikkatini kaçmazken, enteresan bir fikir gündeme geldi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!

1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödeyerek Bjartalid'in alınması, tutmazsa kiralanması. Ya da bu sezon hayata geçmesi planlanan rezerv ligde denenmesi... (Fotomaç)

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine dünya yıldızı!
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