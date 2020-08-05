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‘Göründüğü kadar rahat değiliz’

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, harcama limiti konusunda sıkıntılı olduklarını söyledi...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
‘Göründüğü kadar rahat değiliz’
Beşiktaş'ın futbol a takımından sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ, TFF'nin harcama limitleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belirlenen rakamların (298 milyon 099 bin 722 TL) kendilerini çok şaşırtmadığını belirten Kocadağ, "Açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk. Ancak; çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Aramızdan ayrılan oyuncularla önemli ölçüde bir tasarrufa gittik ama hâlâ önceden kalan çok yüksek kontratlar var ve bunlar bizi zorluyor. İnşallah transfer dönemi içinde bunları aşabilir ve Beşiktaş'ın menfaatine yeni anlaşmalar yaparız" dedi.

MAAŞI DÜŞÜRDÜ 2 YILLIK İMZALADI
Beşiktaş'ta yıllık ücretinde indirime giden Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 8 milyon TL olan ücretini 4 milyon TL'ye düşüren 29 yaşındaki oyuncu, mevcut alacaklarında da yüzde 30 indirim yaptı.

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‘Göründüğü kadar rahat değiliz’
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