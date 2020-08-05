‘Göründüğü kadar rahat değiliz’

Beşiktaş'ın futbol a takımından sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ, TFF'nin harcama limitleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belirlenen rakamların (298 milyon 099 bin 722 TL) kendilerini çok şaşırtmadığını belirten Kocadağ,dedi.Beşiktaş'ta yıllık ücretinde indirime giden Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 8 milyon TL olan ücretini 4 milyon TL'ye düşüren 29 yaşındaki oyuncu, mevcut alacaklarında da yüzde 30 indirim yaptı.