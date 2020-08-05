‘Göründüğü kadar rahat değiliz’

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, harcama limiti konusunda sıkıntılı olduklarını söyledi...
Giriş Tarihi: 5.8.2020ABONE OL
Beşiktaş'ın futbol a takımından sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ, TFF'nin harcama limitleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belirlenen rakamların (298 milyon 099 bin 722 TL) kendilerini çok şaşırtmadığını belirten Kocadağ, "Açıklanana yakın bir rakam bekliyorduk.Ancak; çok rahat olduğumuzyönünde yanlış bir algı var.Kesinlikle öyle değil. Aramızdanayrılan oyuncularla önemli ölçüdebir tasarrufa gittik ama hâlâönceden kalan çok yüksek kontratlarvar ve bunlar bizizorluyor. İnşallah transferdönemi içinde bunlarıaşabilir ve Beşiktaş'ınmenfaatineyeni anlaşmalaryaparız" dedi.
MAAŞI DÜŞÜRDÜ 2 YILLIK İMZALADI
Beşiktaş'ta yıllık ücretinde indirime giden Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. 8 milyon TL olan ücretini 4 milyon TL'ye düşüren 29 yaşındaki oyuncu, mevcut alacaklarında da yüzde 30 indirim yaptı.