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Limit ’yi derinden sarstı

'nin yüzde 15 aşım hakkıyla 177 milyon 573 bin 89 TL'lik limit verdiği mutlu değil. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni teknik direktörü ile transferlerin açıklanmasını bekliyor ancak ortaya çıkan tablo transferi imkânsız kılıyor... Fenerbahçe, Tahir Karapınar ile yola devam edip hiç yapmasa bile talimata göre sezona 3 puanı silinerek başlayabilecek

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Limit Fenerbahçe’yi derinden sarstı
Beklenen gün geldi, TFF harcama limitlerini açıkladı... Fenerbahçe'ye yüzde 15 aşma hakkıyla birlikte 177 milyon 573 bin 89 TL'lik bir limit verildi. Yani sarılacivertliler eldeki mevcut futbolcular dahil, toplamda yaklaşık 21 milyon Euro'luk bir takım kurmak zorunda. Aksi takdirde transfer yasağı ve eksi 3 puana kadar varan ceza alabilecek. Ancak bu limitin uygulanma ihtimali hayli düşük görünüyor. Çünkü Fenerbahçe'nin mevcut futbol takımı maliyetinin 60-65 milyon Euro aralığında olduğu hesaplanıyor. Yani TFF'nin verdiği limitin neredeyse 3 katı civarında oluşturulmuş bir bütçe var.

ALSA BİLE SAHAYA ÇIKARAMAZ!
Mevcut tabloya göre, Fenerbahçe hiç transfer yapmadan, yeni sportif direktörünü, yeni teknik direktörünü dahi açıklamadan en üst limitten ceza alıyor. Yani sarı-lacivertliler bu yıl hoca almasa, hiç transfer yapmasa bile eksi 3 puan cezası ve hatta transfer yasağı cezası dahi alabilecek bir pozisyonda. Kanarya, mevcut durumda yeni teknik direktörü Erol Bulut ve bitirdiği transferleri resmi olarak açıklasa dahi lisans alamayacağı için antrenman sahasına çıkaramayacak.

BU DURUMDAN NASIL ÇIKABİLİR?
Çözüm için Lisans Kurulu'na yeni gelir kayıtları yapmak zorunda. Bunun dışında elindeki futbolcuları göndererek limiti açma yöntemi kullanılabilir. Ayrıca ihtilaflı olarak ayrılan Kruse ile anlaşmaya varıp limiti biraz olsun açabilir. Kısaca Fenerbahçe'nin yeni yol haritası şöyle olacak:
1- Fenerbahçe yeni bir yapılandırma anlaşması yapacak.
2- Bonservis geliri elde edebileceği oyuncuları satacak.
3- Maaşından kurtulabileceği oyuncuları gönderecek.
4- İhtilaflı olduğu oyuncularla anlaşıp limiti açacak.
5- Yeni sponsorluk anlaşmalarıyla geliri artıracak.
6- Taraftarına çağrı yapıp gelir kalemlerini yükseltecek.

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Limit Fenerbahçe’yi derinden sarstı
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