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ile ilgili flaş açıklama: Geri dönmeyecek

'den ayrılan 'nin yeni durağının neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 19:53 Son Güncelleme: 5.8.2020 19:55 ABONE OL
Max Kruse ile ilgili flaş açıklama: Geri dönmeyecek

Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'ye yaptıkları teklife olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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Max Kruse ile ilgili flaş açıklama: Geri dönmeyecek
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