Mert Yılmaz kimdir? Fenerbahçe’yle adı anılan Mert Yılmaz kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak ve güçlü oyuncuları renklerine bağlamak isteyen sarı kanarya bu bağlamda Bayern Münihli Türk oyuncu Mert Yılmaz için düğmeye bastı. Bu gelişme sonrasından futbolseverler oyuncuya ilişkin Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Mert Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı öğrenmek isteyenler bu başlık altında tüm detaylara ulaşabilirler. İşte son dakika transfer gelişmesinden ayrıntılar...

MERT YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Yılmaz Alman doğumlu, şu anda Bayern Münih II'nin savunucusu olarak oynayan bir Türk futbolcudur.

Doğum tarihi: 8 Mart 1999 (21 yıl yaşında), Berlin, Almanya

Boy: 1,74 m

Şu andaki takımları: FC Bayern München II (#2 / Defans), Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı (Defans)