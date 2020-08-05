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- Wolfsburg | CANLI

'nde son 16 turu rövanş maçında , evinde Wolfsburg'u konuk ediyor. Olympiyskiy Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 20:04 Son Güncelleme: 5.8.2020 20:05 ABONE OL
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. İlk maç Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile bitmişti.

İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko, M. Antonio, Stepanenko, Marlos, A. Patrick, Taison, Moraes.

Wolfsburg: Casteels, Pongracic, Brooks, Tisserand, Brekalo, Schlager, Arnold, Roussillon, Joao Victor, Weghorst, Ginczek.

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Wolfsburg maçı 19:55'te başladı ve beIN SPORTS HD 2'de canlı yayınlanıyor.

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Shakhtar Donetsk - Wolfsburg | CANLI
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