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SON DAKİKA! ’da flaş gelişmesi! “Yuvana hoş geldin”

Süper Lig’in geçtiğimiz sezonunda istediği gibi bir kapanış yapamayan ’da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Söylentilerin gündeme geldiği günden bu yan pek çok tartışmaya sebep transfere ilişkin bugün akşam saatlerinde sarı-kırmızılı takımın resmi internet ve sosyal medya hesaplarından Arda Turan transferi açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.8.2020 20:36 Son Güncelleme: 5.8.2020 20:36 ABONE OL
SON DAKİKA! Galatasaray’da flaş Arda Turan gelişmesi! “Yuvana hoş geldin”

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan ancak daha sonra üst üste aldığı mağlubiyetlerle bu yarıştan koparak 6. sırada tamamlayan 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun tekrar sarı-kırmızılı takıma dönmesi söylentileri pek çok tartışmaya neden olurken, resmi internet sitesi ve sosyal medya mecralarında Arda Turan'ın yeniden renklere bağlandığı duyuruldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA SON DAKİKA ARDA TURAN GELİŞMESİ!

Galatasaray Spor Kulübü tarafından resmen duyurulan Arda Turan transferine ilişkin son dakika detayları şöyle;

SON DAKİKA! Galatasaray’da flaş Arda Turan gelişmesi! “Yuvana hoş geldin”

Galatasaray resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada;

Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz.

ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA! Galatasaray’da flaş Arda Turan gelişmesi! “Yuvana hoş geldin”

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan, kulüp televizyonuna şu açıklamaları yaptı;

"Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan 'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz."

"Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı. Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, 'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekâsı hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum."

SON DAKİKA! Galatasaray’da flaş Arda Turan gelişmesi! “Yuvana hoş geldin”

"ARDA BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI"

"...Sevgili Arda da sağ olsun, boş mukaveleye imza atıyor. Bunu hiçbir sporcu yapmaz. Atletico Madrid'de ve Barcelona'da oynamış bir futbolcu hiç yapmaz. ruhunu ve armaya olan inanmışlığın değerini bilen yönetimleri destekleyin. Lütfen gelecek yönetimlerin, gelecek kardeşlerimizi düşünerek daha insaflı davranalım derim."

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SON DAKİKA! Galatasaray’da flaş Arda Turan gelişmesi! “Yuvana hoş geldin”
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