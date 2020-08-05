Son Dakika Haberi: Arda Turan yeniden Galatasaray’da! Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray’a geri döndü

Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

YILLAR SONRA YUVAYA DÖNDÜ

Arda Turan 2011 yılında Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. Milli futbolcu Atletico'dan Barcelona'ya, Barça'dan ise Başakşehir'e geldi. 9 yıl sonra yuvasına dönen Arda, daha önce 2005-2011 yılları arasında Galatasaray forması giydi ve 130 maça çıkıp 25 gol attı.