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Haberi: yeniden ’da! Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray’a geri döndü

yuvaya döndü! forması ile efsaneleşen, sonrası ise Avrupa’nın yolunu tutan Arda Turan 2011’de ayrıldığı sarı-kırmızılı takıma 9 yıl aradan sonra döndü. Devre arası Başakşehir'den ayrılan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yediği için Galatasaray'a imza atamayan yıldız futbolcu, sonunda muradına erdi. Gelen bilgisine göre, Arda Turan'ın 1+1 yıllık mukaveleye imza attığı, 66 numaralı formayı giyeceği ve maç başı 20 bin TL alacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:04 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Arda Turan yeniden Galatasaray’da! Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray’a geri döndü

Devre arasında Başakşehir'den ayrılıp 'a gelmek isteyen yönetim tarafından veto yemişti. Az önce gelen bilgisine göre Arda Turan, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a yıllar sonra geri döndü. Yaklaşık 6 aydır bireysel olarak antrenmanlara devam eden Arda Turan sarı-kırmızılı takımla anlaştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği 33 yaşındaki isim, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.

Transfer önümüzdeki günlerde borsaya bildirilecek. Sarı-kırmızılılar ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı giyecek ve maç başı 20 bin TL alacak.

Son Dakika Haberi: Arda Turan yeniden Galatasaray’da! Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray’a geri döndü

Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

YILLAR SONRA YUVAYA DÖNDÜ

2011 yılında 'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. Milli futbolcu Atletico'dan Barcelona'ya, Barça'dan ise Başakşehir'e geldi. 9 yıl sonra yuvasına dönen Arda, daha önce 2005-2011 yılları arasında Galatasaray forması giydi ve 130 maça çıkıp 25 gol attı.

Son Dakika Haberi: Arda Turan yeniden Galatasaray’da! Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray’a geri döndü

'ın kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 3 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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Son Dakika Haberi: Arda Turan yeniden Galatasaray’da! Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray’a geri döndü
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