Trabzonspor’un planı hazır

Harcama limiti 152 milyon TL seviyesine çıkan Trabzonspor, daha yüksek bir rakam bekliyordu ancak CAS'ın Avrupa kupalarından men cezasını onaması beklenenden düşük olmasına neden oldu. Kaçan şampiyonluğa gelecek sezon ulaşmak isteyen bordo-mavililer, en az 6 milyon Euro yani yaklaşık 50 milyon TL'lik bir ek bütçe oluşturmayı ve istediği kadroyu kurmayı planlıyor.



MEVCUT KADRO 12 MİLYON EURO

Trabzonspor'un şu andaki oyuncu grubunun maliyetinin 12 milyon Euro (98 milyon TL) seviyelerinde olduğu bildirildi. Sezon devam ederken Sturridge ve Obi Mikel gibi oyuncularla yollarını ayıran, lig bitince de Messias ve Ndiaye'yi gönderen bordo-mavililerin 16 milyon Euro'luk kadro maliyeti 4 milyon Euro daha düşmüştü.



SOSA VE NOVAK BEKLEMEDE

Bordo-mavili takımda geçtiğimiz yıl 3 milyon Euro kazanan, bu yıl ise takımda kalması için 2 milyon Euro teklif edilen Sosa ile 1 milyon 200 bin Euro teklif edilen Novak'ın durumu da harcama limitlerinde etkili olacak. İki futbolcunun ayrılığı kesinleşirse buradan elde edilecek kâr farklı transferlerde kullanılmaya çalışılacak.