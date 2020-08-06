Buruk veda

Medipol Başakşehir, şampiyonluğun rehavetinden kurtulamamış olacak ki, Parken Stadı'nda daha 4. dakikada kalesinde golü gördü. Sahada rüzgâr gibi esen Wind, takımını 1-0 öne geçirdi. Kophenag ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek finali ne kadar çok istediğini oyunuyla gösterdi. Danimarka ekibi, 53. dakikada Mehmet Topal'ın topu koluyla düzeltmesiyle penaltıyı kazandı ve Wind'in vuruşu skoru 2-0'a getirdi. Falk da 62'de skoru ilan etti: 3-0. Kopenhang yoluna çeyrek finalde devam ederken, Başakşehir yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarında Avrupa macerasını başka bir boyuta taşıyacak.