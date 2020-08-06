Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kayboldu

Başakşehır'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle UEFA katsayı sıralamasında 11. sırada kalan Türkiye, 2021-22'de Şampiyonlar Ligi'nedirekt katılım hakkınıkaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Devler Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor. 2020-21 Şampiyonlar Ligişampiyonu olan takım eğer kendiligini de Devler Ligi'ne direkt katılımkontenjanı alacak bölgede bitirirse, Süper Lig şampiyonu turnuvaya doğrudan gruplardan katılacak.