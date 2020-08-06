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Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kayboldu

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kayboldu
Başakşehır'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle UEFA katsayı sıralamasında 11. sırada kalan Türkiye, 2021- 22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Devler Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor. 2020-21 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım eğer kendi ligini de Devler Ligi'ne direkt katılım kontenjanı alacak bölgede bitirirse, Süper Lig şampiyonu turnuvaya doğrudan gruplardan katılacak.

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Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kayboldu
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