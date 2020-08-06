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dönemi başladı

Aylar önce yapılan görüşmede son nokta dün yapılan açıklamayla konuldu. Sarı-lacivertliler 2 yıllık imza atan ’u “Yuvana hoş geldin” mesajıyla duyurdu

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Erol Bulut dönemi başladı
Fenerbahçe'de aylar önce sağlanan anlaşma dün resmiyete döküldü ve Erol Bulut takımın başına geçti. Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra önceki gün İstanbul'a gelen 45 yaşındaki teknik adam, dün kulüpte Başkan Ali Koç ile tekrar buluştu. 2 yıllık sözleşme imzalayan Bulut için akşam saatlerinde resmi duyuru da yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten, "Yuvana hoş geldin" başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi Erol Bulut, futbol takımının teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. Birlikte eşsiz zaferlere yürüyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Maç: 91 Galibiyet: % 38.5 Attığı gol ortalaması 1.4 Yediği gol ortalaması: 1.2 Maç başına puan: 1.4 Liderlik koltuğunda oturduğu hafta: 8

NE DEDİLER?
GÜRCAN BİLGİÇ: Yapılabilecek en doğru seçimdi. Zorluklarda performans üretmesini bilen, genç neslin kendini en iyi yetiştirmiş ismi. En büyük şansı da taraftarın tam desteğini alması. Yolu açık olsun.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe yönetimi teknik direktör seçiminde mutlaka çok yönlü düşünmüştür. Bugünkü maddi imkânlarla çok kariyerli bir yabancı teknik direktör bulmak da almak da gerçekten zor. Bu yüzden Erol Bulut tercihi bana göre doğru olan.
BÜLENT TİMURLENK: Son iki sezonda çıkış yapan Erol Bulut'un, yuvası kabul ettiği yere dönüp kendini şampiyonluk yarışında ispatlamak istemesi en doğal hakkı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte farklı bir modele geçecekler. Teknik adam elbette çok mühim ama bu limitle kurulacak kadro çok daha mühim.

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Erol Bulut dönemi başladı
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