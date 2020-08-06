Erol Bulut dönemi başladı

Fenerbahçe'de aylar önce sağlanan anlaşma dün resmiyete döküldü ve Erol Bulut takımın başına geçti. Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra önceki gün İstanbul'a gelen 45 yaşındaki teknik adam, dün kulüpte Başkan Ali Koç ile tekrar buluştu.Sarı-lacivertli kulüpten,başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen,futbol takımının teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. Birlikte eşsiz zaferlere yürüyeceğiz" ifadesi kullanıldı.Maç: 91 Galibiyet: % 38.5 Attığı gol ortalaması 1.4 Yediği gol ortalaması: 1.2 Maç başına puan: 1.4 Liderlik koltuğunda oturduğu hafta: 8Yapılabilecek en doğru seçimdi. Zorluklarda performans üretmesini bilen, genç neslin kendini en iyi yetiştirmiş ismi. En büyük şansı da taraftarın tam desteğini alması. Yolu açık olsun.Fenerbahçe yönetimi teknik direktör seçiminde mutlaka çok yönlü düşünmüştür. Bugünkü maddi imkânlarla çok kariyerli bir yabancı teknik direktör bulmak da almak da gerçekten zor. Bu yüzden Erol Bulut tercihi bana göre doğru olan.Son iki sezonda çıkış yapan Erol Bulut'un, yuvası kabul ettiği yere dönüp kendini şampiyonluk yarışında ispatlamak istemesi en doğal hakkı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte farklı bir modele geçecekler. Teknik adam elbette çok mühim ama bu limitle kurulacak kadro çok daha mühim.