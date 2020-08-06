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kadar para almış!

Sarı-kırmızılı kulüp, 6 aylık sözleşme karşılığında Nijeryalı oyuncuya 650 bin Euro, menajeri D’Avila’ya ise 475 bin Euro (4 milyon TL) ödemiş

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
Onyekuru kadar para almış!
Devre arasında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve ligin bitimine 5 hafta kala sözleşmesi bittiği için takımına geri dönen Onyekuru ile ilgili Ajansspor önemli bir haber yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalıya, 6 aylık net ücret 650 bin Euro; menajeri William D'Avila'ya ise net 475 bin Euro ödediği kaydedildi. 95 bin Euro'dan 5 eşit takside bölünen menajer ödemesi oyuncunun ücretinin yüzde 73'üne denk geliyor. Genel uygulamada menajerler yüzde 10 alırken, bu transferde D'Avila'nın kazandığı ise 7 katını buluyor.

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Onyekuru kadar para almış!
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