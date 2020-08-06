Onyekuru kadar para almış!

Devre arasında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve ligin bitimine 5 hafta kala sözleşmesi bittiği için takımına geri dönen Onyekuru ile ilgili Ajansspor önemli bir haber yayınladı. Sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalıya, 6 aylık net ücret 650 bin Euro; menajeri William D'Avila'ya ise net 475 bin Euro ödediği kaydedildi.Genel uygulamada menajerler yüzde 10 alırken, bu transferde D'Avila'nın kazandığı ise 7 katını buluyor.