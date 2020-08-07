Avrupa’da sınıfta kaldık

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Başakşehir'in Kopenhag karşısında aldığı yenilgi sonrası, Avrupa'da takımımız kalmazken, ülke puanı açısından hayal kırıklığı yaşadık. Türkiye ülke puanı sıralamasında 10. sıradaki yerini kaybetti ve Şampiyonlar Ligi biletini de zora soktu. Bundan böyle Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanamazsaBu sezon Avrupa'da boy gösterenve25 puan toplayabilirken,bunun ülke puanına etkisi sadecebeş puan oldu. Bu puan ile ancak 17. sıradakendimize yer bulabilirken, KıbrısRum Kesimi (5,125), İsviçre (5,600), İsveç(5,750) gibi ülkelerin de gerisinde kaldık.Şu ana kadar ülke puanını en fazla artıranülke ise 16,714 puanla İngiltere oldu.Avrupa'da en başarılı ekibimiz olan Başakşehir ülke puanına 11 puanlık katkı yaptı. Galatasaray ise 4'ü gruplara katıldığı için verilen bonus olmak üzere 6 puan alabildi. Trabzonspor 3.5 puanla, Yeni Malatyaspor 2.5 puanla, Beşiktaş ise 2 puanla Avrupa macerasını tamamladı. Takım sıralamasında Trabzonspor (101), Yeni Malatya (111) ve Beşiktaş (137) ilk 100 takım arasına giremedi.