Avrupa’da sınıfta kaldık

Başakşehir’in de elenmesiyle Türkiye ilk 10’dan düştü. Sıralamada 11.'liğe gerileyen Türkiye, topladığı puanla 16 ülkenin gerisinde kaldı. Beş takımımızın 3'ü elde ettiği puanlarla ilk 100'e bile giremedi
Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Başakşehir'in Kopenhag karşısında aldığı yenilgi sonrası, Avrupa'da takımımız kalmazken, ülke puanı açısından hayal kırıklığı yaşadık. Türkiye ülke puanı sıralamasında 10. sıradaki yerini kaybetti ve Şampiyonlar Ligi biletini de zora soktu. Bundan böyle Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanamazsa öneleme oynayacak.
TAKIMLARIMIZ 25 PUAN TOPLAYABİLDİ
Bu sezon Avrupa'da boy gösteren Başakşehir,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaşve Yeni Malatyaspor, 25 puan toplayabilirken,bunun ülke puanına etkisi sadecebeş puan oldu. Bu puan ile ancak 17. sıradakendimize yer bulabilirken, KıbrısRum Kesimi (5,125), İsviçre (5,600), İsveç(5,750) gibi ülkelerin de gerisinde kaldık.Şu ana kadar ülke puanını en fazla artıranülke ise 16,714 puanla İngiltere oldu.
ÜÇ TAKIMIMIZ İLK 100'DE YOK
Avrupa'da en başarılı ekibimiz olan Başakşehir ülke puanına 11 puanlık katkı yaptı. Galatasaray ise 4'ü gruplara katıldığı için verilen bonus olmak üzere 6 puan alabildi. Trabzonspor 3.5 puanla, Yeni Malatyaspor 2.5 puanla, Beşiktaş ise 2 puanla Avrupa macerasını tamamladı. Takım sıralamasında Trabzonspor (101), Yeni Malatya (111) ve Beşiktaş (137) ilk 100 takım arasına giremedi.