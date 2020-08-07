Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa’da sınıfta kaldık

Avrupa’da sınıfta kaldık

’in de elenmesiyle Türkiye ilk 10’dan düştü. Sıralamada 11.'liğe gerileyen Türkiye, topladığı puanla 16 ülkenin gerisinde kaldı. Beş takımımızın 3'ü elde ettiği puanlarla ilk 100'e bile giremedi

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Avrupa’da sınıfta kaldık
Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Başakşehir'in Kopenhag karşısında aldığı yenilgi sonrası, Avrupa'da takımımız kalmazken, ülke puanı açısından hayal kırıklığı yaşadık. Türkiye ülke puanı sıralamasında 10. sıradaki yerini kaybetti ve Şampiyonlar Ligi biletini de zora soktu. Bundan böyle Süper Lig'in şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi liginde Devler Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanamazsa ön eleme oynayacak.



TAKIMLARIMIZ 25 PUAN TOPLAYABİLDİ
Bu sezon Avrupa'da boy gösteren Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor, 25 puan toplayabilirken, bunun ülke puanına etkisi sadece beş puan oldu. Bu puan ile ancak 17. sırada kendimize yer bulabilirken, Kıbrıs Rum Kesimi (5,125), İsviçre (5,600), İsveç (5,750) gibi ülkelerin de gerisinde kaldık. Şu ana kadar ülke puanını en fazla artıran ülke ise 16,714 puanla İngiltere oldu.



ÜÇ TAKIMIMIZ İLK 100'DE YOK
Avrupa'da en başarılı ekibimiz olan Başakşehir ülke puanına 11 puanlık katkı yaptı. Galatasaray ise 4'ü gruplara katıldığı için verilen bonus olmak üzere 6 puan alabildi. Trabzonspor 3.5 puanla, Yeni Malatyaspor 2.5 puanla, Beşiktaş ise 2 puanla Avrupa macerasını tamamladı. Takım sıralamasında Trabzonspor (101), Yeni Malatya (111) ve Beşiktaş (137) ilk 100 takım arasına giremedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama BURADA
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA - Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte o isim...
Kapalıçarşı Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar! 7 Ağustos 2020 güncel Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor! İşte en güncel liste fiyatları
Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da sınıfta kaldık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA