Beşiktaş aradığı sağ beki Almanya'da buldu!

Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu pozisyon için Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı transfer eden Kartal, Gökhan Gönül'ün ayrılığın ardından ise sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Listesinde birçok isim olan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.

KARTAL'A BURAK CAN ÇAMOĞLU ÖNERİSİ!

Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılara Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu menajerler tarafından önerildi.

Siyah beyazlı yetkililer, Burak Can'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşecek.