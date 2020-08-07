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Devler sahneye gerı dönüyor

’nde heyecan bugün yeniden başlıyor. Salgın nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde M.City, R.Madrid'i ağırlayacak

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Devler sahneye gerı dönüyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek son 4 takım, bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Bugün Ronaldo'lu Juventus, ilk maçta 1-0 yenildiği Olympique Lyon karşısında 2 fark arayacak. İspanya şampiyonu Real Madrid ise bu sezon ligi Liverpool'a kaptıran Manchester City'ye konuk olacak. İspanya'daki mücadeleyi City 2-1 kazanmıştı. Maçlar 22.00'de başlayacak. Yarın da Bayern Münih-Chelsea (3-0) ve Barcelona-Napoli (1-1) maçları var.

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