Devler sahneye gerı dönüyor

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bugün yeniden başlıyor. Salgın nedeniyle ertelenen son 16 turu rövanş maçları bugün başlayacak. Gecenin merakla beklenen mücadelesinde M.City, R.Madrid'i ağırlayacak
Giriş Tarihi: 7.8.2020ABONE OL
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek son 4 takım, bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Bugün Ronaldo'lu Juventus, ilk maçta 1-0 yenildiği Olympique Lyon karşısında 2 fark arayacak. İspanya şampiyonu Real Madrid ise bu sezon ligi Liverpool'a kaptıran Manchester City'ye konuk olacak. İspanya'daki mücadeleyi City 2-1 kazanmıştı. Maçlar 22.00'de başlayacak. Yarın da Bayern Münih-Chelsea (3-0) ve Barcelona-Napoli (1-1) maçları var.