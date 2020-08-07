Felsefem hücum!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut,de canlı yayında önemli mesajlar verdi. Satır başları şöyle:Fenerbahçe'de 4 yılda 4 kupa kazandım. Şimdi de inşallah futbolcularımızla beraber teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum.İnşallah istediğimiz,Takımlarımda, rakibin birinci bölgesinde baskıyı kurup, topu hızlı bir şekilde kazanıp gol bulma yollarına girmeye çalıştık. Bu şekilde devam edecek.Benim felsefem bu; hücum futbolu oynatmak.Bazen topa az sahip olursunuz ama maçı kazanırsınız.Fenerbahçe'ye gelişim ani oldu. 2-3 gün içinde çözdük sözleşme sürecini.Taraftarımız ne olursa olsun