Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Felsefem hücum!

Felsefem hücum!

'nin yeni hocası , oyun anlayışını anlattı

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Felsefem hücum!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, FBTV'de canlı yayında önemli mesajlar verdi. Satır başları şöyle:
Fenerbahçe'de 4 yılda 4 kupa kazandım. Şimdi de inşallah futbolcularımızla beraber teknik direktör olarak başarıya ulaşmak istiyorum.
İnşallah istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda kazanırız.
Takımlarımda, rakibin birinci bölgesinde baskıyı kurup, topu hızlı bir şekilde kazanıp gol bulma yollarına girmeye çalıştık. Bu şekilde devam edecek.
Benim felsefem bu; hücum futbolu oynatmak. Topa sahip olmak bazen önemli ama her zaman değil. Bazen topa az sahip olursunuz ama maçı kazanırsınız.
Fenerbahçe'ye gelişim ani oldu. 2-3 gün içinde çözdük sözleşme sürecini.
Taraftarımız ne olursa olsun takımın ve futbolcuların arkasında olsunlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama BURADA
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA - Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Dün akşam MasterChef’te kim kazandı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte o isim...
Kapalıçarşı Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar! 7 Ağustos 2020 güncel Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor! İşte en güncel liste fiyatları
Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Felsefem hücum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA