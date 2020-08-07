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transferde bombayı Götze ile patlatıyor!

Transferde kontağı ile çeviren yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, Alman futbolcu Götze ile görüşme gerçekleştirecek. İdari menajer , 'den pazartesi günü için randevu aldı. Bonservisi elinde olan Alman yıldız ve menajeriyle mali şartlar konuşulacak.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 02:25 ABONE OL
Galatasaray transferde bombayı Götze ile patlatıyor!

Cimbom'un listesindeki ilk isim Mario Götze... Alman oyuncu için Hertha Berlin ve Monaco iddiaları ortaya atılıyor. Ancak idari menajer Şükrü Hanedar, Götze'yi sürekli olarak kontrol altında tutuyor. Hanedar, Alman oyuncu ile görüşmek için pazartesi gününe randevu aldı. Bu süre zarfında başka takıma gitmemesi için sürekli yokluyor. Öyle ki kardeşi Felix'e koronavirüs bulaşan Götze'yi 'geçmiş olsun' diye arayanlar arasında Hanedar'ın ilk sırada olduğu ortaya çıktı.

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Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcu ile mali şartları konuşulacak. Götze'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve imza parası talep ettiği belirtiliyor. Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Dortmund'da 15 maçta forma giydi, 3 gol attı. (Fotomaç)

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Galatasaray transferde bombayı Götze ile patlatıyor!
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