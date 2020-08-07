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2-1 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-1'in rövanşında sahasında Real Madird ile karşılaştı. İngiliz ekibi İspanyol devini yine 2-1'lik skorla yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 21:59 Son Güncelleme: 8.8.2020 00:04 ABONE OL
Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam etti.

Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı.

Uzun bir aranın ardından oynanan Manchester City-Real Madird maçında turu atlayan taraf İngiliz ekibi oldu.

GOLLER JESUS VE STERLING'DEN

Guardiola'nın öğrencileri 2-1'in rövanşında güçlü rakibini yine aynı skorla devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'tan geldi. Real Madrid'in tek sayısını ise Karim Benzema kaydetti.

RAKİP LYON

Manchester City'nin çeyrek finalde rakibi Juventus'u eleyen Franzsız temsilcisi Lyon oldu. Manchtester City - Lyon karşılaşması tek maç olarak oynanacak.

Lyon çeyrek finalde! Juventus 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU

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Manchester City 2-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
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