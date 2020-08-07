Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Medipol Başakşehir UEFA ile sözleşme imzaladığını duyurdu

ile sözleşme imzaladığını duyurdu

, 'in başa baş şartına uymadığını ve 4 sezonluk yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Başakşehir de konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 19:50 Son Güncelleme: 7.8.2020 19:59 ABONE OL
Medipol Başakşehir UEFA ile sözleşme imzaladığını duyurdu

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

''UEFA CFCB (Kulüp Finansal Kontrol Kulübü), Başakşehir Futbol Kulübü'nün 2019/20 inceleme döneminde Finansal Fair Play kurallarını kısmen yerine getirdiği için bir inceleme başlatmış ve 13.07.2020 tarihinde yapılan anlaşma ile inceleme tamamlanmıştır.

UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EUR kesilmesine uygunluk vermiştir. Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır.''

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları takibi! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram alış satış altın fiyatları bugün kaç TL?
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi!
Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgisi! 7 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte canlı oranlar...
Son dakika haberi: Yüz binleri ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor
YKS tercih ekranı 2020! YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir UEFA ile sözleşme imzaladığını duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA