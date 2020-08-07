Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü! Erol Bulut'un yardımcısı oldu

Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye imza attı.

Bulut'un, sarı-lacivertli takımdaki teknik ekibi de belli olmaya başladı. Fenerbahçe'nin mevcut teknik ekibinin yanına kendi yardımcılarını getirecek olan 45 yaşındaki hocanın ilk tercihi Mehmet Yozgatlı oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Yozgatlı, sosyal medya hesabından Erol Bulut'un yardımcısı olduğunu açıkladı.

Yozgatlı'nın açıklaması şöyle: "4 yıl boyunca büyük onur ve gururlar formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız"

Mehmet Yozgatlı, Alanyaspor'da da Erol Bulut'un yardımcılığını yapmıştı.