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basketbolcu Ojo hayatını kaybetti

sezon ekibi Kızılyıldız'da forma giyen , idmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:19 ABONE OL
Nijeryalı basketbolcu Ojo hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sezon Kızılyıldız Basketbol Takımı'nda forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Michael Ojo, antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Basketbol camiası Nijeryalı yıldız Michael Ojd'nun ölüm haberiyle sarsıldı. 2 yıldır Sırp ekibinin formasını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Michael Ojo hayatını kaybetti.

Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşmayan Ojo, Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken kalp krizi geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Nijeryalı basketbolcu Ojo hayatını kaybetti
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