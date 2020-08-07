Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı | CANLI

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanşta ağırlıyor.

Gecenin diğer maçında ise Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında sahasında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk ediyor.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID (CANLI)

İLK 11'LER:

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema.

JUVENTUS - LYON (CANLI)

İLK 11'LER:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.