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İtalyan devi 'den 'e teklif

İtalyan devi , Roma forması giyen milli futbolcu için teklifini yaptı. A Spor'da yer alan habere göre, Cengiz için 30 milyon euro önerildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:56 Son Güncelleme: 7.8.2020 18:19 ABONE OL
İtalyan devi Napoli'den Cengiz Ünder'e teklif

İtalya Seria'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki başarılı futbolcumuz Cengiz Ünder'in talipleri artmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre, daha önceleri de birçok takımın peşinde olduğu Cengiz için bu kez İtalya'nın bir başka kulübü olan Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için kulübü Roma'ya 30 milyon Euro (256 milyon TL) ödemeye hazır olduğu da öğrenildi. Cengiz Ünder'in ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

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İtalyan devi Napoli'den Cengiz Ünder'e teklif
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