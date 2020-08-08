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, TFFye ültimatom verdi: 64’ten 18’e inemeyiz orta yol şart

Harcama limitlerinin gerçekçi olmadığını kaydeden Başkanı, işin çok başka yerlere gidebileceğini ifade etti

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Ali Koç, TFFye ültimatom verdi: 64’ten 18’e inemeyiz orta yol şart
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin harcama limitiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Belirlenen rakama tepki gösteren Ali Koç, kendileri dışında 6-7 kulübün daha limitleri eleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

Türk futbolu bitmiş, batak durumda. Diğer kulüpler bizden daha çok yangın çıkaracak. Yapılandırma yapan kulüpler 2 yıl sonra ana parayı ödeyemeyecekler.
Olmayacak bir şeyin altına neden imza atalım?
TFF'nın bir yöntemi varsa bize göstersin. 15 Ağustos'ta liglere başlayacağız denildi. Hangi futbol adamı 26 Temmuz'da bitmiş ligi 15 Ağustos'ta başlatır?
Allah'tan itiraz ettik de ertelendi.
Sizın lokantanız var, borcunuz var. Yapılandırma yapıyorsunuz ve size, 'Ama gıda malzemesi alamazsınız' deniyor. O zaman nasıl olacak? 64 milyon Euro'dan bir sezonda 18 milyon Euro'ya düşmemiz bekleniyor. Bu gerçekçi değil, mümkün değil. Orta yol bulunmalı.
Bu sistem insanları hileye iter. 1900 TL'lik sözleşmeler imzalanır.
O zaman biz de yapalım başkaları gibi. Fenerbahçe'yi yalnızlığa iterek bu işi yöneteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar.
Bizim tutumumuz devre arasındaki gibi olmaz, bunu net bilsinler. İş bambaşka yere gider, onu da söyleyeyim.

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Ali Koç, TFFye ültimatom verdi: 64’ten 18’e inemeyiz orta yol şart
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