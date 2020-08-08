Aslan’dan 4+1 formülü!

Maicon’un satışından gelen parayı Ganalı futbolcunun transferine ayıran sarı-kırmızılı kulüp, Kayserispor’a 1 milyon Euro’nun yanında takas olarak Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz’ı önerdi
Satış listesine koyduğu Belhanda'ya kulüp arayan Galatasaray, Faslı 10 numaranın yerine Bernard Mensah'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündemindeyer alan Mensah için sarı-kırmızılılarilk somut adımı attı ve Ganalı yıldızınbonservisine sahip Kayserispor'a resmiteklifini yaptı. Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi1 milyon Euro'nun yanında Kayserispor'atakas olarak tam 4 oyuncu önerdi.
PROSİNECKİ: EN UYGUN TAKIM GALATASARAY
TEKNIK direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı. Beşiktaş'ın ise bir miktarparanın yanı sıra 3 futbolcu önerdiği ancakKayseri cephesinin bu teklife sıcak bakmadığıifade edildi. Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.
BERNA GÖZBAŞI: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifikabul edeceğiz" ifadesini kullandı.