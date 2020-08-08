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Aslan’dan 4+1 formülü!

Maicon’un satışından gelen parayı Ganalı futbolcunun transferine ayıran sarı-kırmızılı kulüp, Kayserispor’a 1 milyon Euro’nun yanında takas olarak Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz’ı önerdi

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Aslan’dan 4+1 formülü!
Satış listesine koyduğu Belhanda'ya kulüp arayan Galatasaray, Faslı 10 numaranın yerine Bernard Mensah'ı düşünüyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Mensah için sarı-kırmızılılar ilk somut adımı attı ve Ganalı yıldızın bonservisine sahip Kayserispor'a resmi teklifini yaptı. Maicon'un satışından gelen parayı Mensah'a ayıran Galatasaray yönetimi 1 milyon Euro'nun yanında Kayserispor'a takas olarak tam 4 oyuncu önerdi.

PROSİNECKİ: EN UYGUN TAKIM GALATASARAY
TEKNIK direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz gibi isimler Mensah transferi için gözden çıkartıldı. Beşiktaş'ın ise bir miktar paranın yanı sıra 3 futbolcu önerdiği ancak Kayseri cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi. Kayserispor'un eski teknik direktörü Prosinecki de Mensah için en uygun takımın Galatasaray olacağını söyledi.

BERNA GÖZBAŞI: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Kayserispor'a gelmişti. Daha önce "Atletico Madrid'e borcumuzu ödeyene Mensah'ı veririz" diyen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı dün A Spor'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz sürüyor. En iyi teklifi kabul edeceğiz" ifadesini kullandı.

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Aslan’dan 4+1 formülü!
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