Barcelona Napoli maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Barcelona Napoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. İspanyol devi Barcelona, ilk maçta deplasmanda 1-1 beraber kaldığı İtalyan ekibi Napoli'yi sahasında ağırlayacak. Skor avantajını koruyarak Napoli'yi Şampiyonlar Ligi dışına itmeyi hedefleyen İspanyol temsilcisi, çeyrek finale adını yazdırmak için sahada olacak. Napoli de deplasmanda bir sürprize atmak ve Barcelona'yı elemek istiyor.
Zorlu geçmesi beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması yaklaştıkça, 'Barcelona Napoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?' sorusun un yanıtı merak konusu oldu.
İşte, Barcelona Napoli maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;
BARCELONA - NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Camp Nou'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
Barcelona - Napoli muhtemel 11'ler:
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, De Jong, Rakitic, Messi, Griezmann, Suarez
Napoli: Ospina, Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Demme, Ruiz, Zielinski, Callejon, Eljif Elmas, Mertens
Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan. Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı.
İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli, bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atan Napoli forveti Dries Mertens, kulübünün Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç oyuncusundan biri olmak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi, bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.
İlk maçını kazanamadığı son 10 Avrupa kupası eleme turununun dokuzunda turnuvaya veda eden Napoli, en son 2013/14 Avrupa Ligi son 32 turunda Swansea'yi elemişti.
Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal.
Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.