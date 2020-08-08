Barcelona Napoli maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Barcelona Napoli maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan. Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı.

İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli, bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti.