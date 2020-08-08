Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

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maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. ile çeyrek finale çıkmak için bu akşam kozlarını paylaşacak. Alman ekibi ilk maçta aldığı farklı skorun avantajıyla sahaya çıkacak. Chelsea ise büyük bir sürprizi gerçekleştirerek çeyrek final biletini almak istiyor. Öte yandan futbol severler Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Dev maçın yayın kanalı bilgileri belli oldu. Peki, Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:14 ABONE OL
Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?

ile çeyrek finale çıkmak karşı karşıya gelecek. İlk maçta elde ettiği 3-0'lık skor avantajının rahatlığıyla sahaya çıkacak ev sahibi takım sürpriz yaşamak istemiyor. İngiliz ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sürprizi daha gerçekleştirmek istiyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar…

BAYERN MÜNİH CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol severlerin heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern Münih, kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Maç öncesi mücadelenin yayın kanalı bilgileri ise büyük merak konusu oldu.

Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?

Bayern Münih - Chelsea muhtemel 11'ler:

: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Perisic, Müller, Gnabry, Lewandowski

: Caballero, Zouma, Christensen, Rüdiger, James, Barkley, Kovacic, Emerson, Hudson-Odoi, Mount, Abraham

Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?

DEV MAÇIN YAYIN KANALI...

Allianz Arena'da oynanacak dev mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.

Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta?

SAKAT VE CEZALILAR

Bayern'de Pavard ve Coman, 'de ise Azpilicueta, Pulusic, Pedro, Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Chelsea'da kırmızı kart cezası bulunan Alonso ve Jorginho da maç kadrosunda yer almayacak.

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Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
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