Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Bayern Münih ile Chelsea çeyrek finale çıkmak karşı karşıya gelecek. İlk maçta elde ettiği 3-0'lık skor avantajının rahatlığıyla sahaya çıkacak ev sahibi takım sürpriz yaşamak istemiyor. İngiliz ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sürprizi daha gerçekleştirmek istiyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar…
Şampiyonlar Ligi'nde futbol severlerin heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern Münih, kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Maç öncesi mücadelenin yayın kanalı bilgileri ise büyük merak konusu oldu.
Bayern Münih - Chelsea muhtemel 11'ler:
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Perisic, Müller, Gnabry, Lewandowski
Chelsea: Caballero, Zouma, Christensen, Rüdiger, James, Barkley, Kovacic, Emerson, Hudson-Odoi, Mount, Abraham
DEV MAÇIN YAYIN KANALI...
Allianz Arena'da oynanacak dev mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek.
SAKAT VE CEZALILAR
Bayern'de Pavard ve Coman, Chelsea'de ise Azpilicueta, Pulusic, Pedro, Loftus-Cheek sakatlıkları sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecekler.
Chelsea'da kırmızı kart cezası bulunan Alonso ve Jorginho da maç kadrosunda yer almayacak.