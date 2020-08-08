Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Bayern Münih ile Chelsea çeyrek finale çıkmak karşı karşıya gelecek. İlk maçta elde ettiği 3-0'lık skor avantajının rahatlığıyla sahaya çıkacak ev sahibi takım sürpriz yaşamak istemiyor. İngiliz ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sürprizi daha gerçekleştirmek istiyor. Futbol severlerin heyecanla beklediği dev mücadele öncesi Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peki, Bayern Münih Chelsea maçı hangi kanalda? Bayern Münih Chelsea maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar…

BAYERN MÜNİH CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde futbol severlerin heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. İlk maçı 3-0 kazanan Bayern Münih, kendi sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Maç öncesi mücadelenin yayın kanalı bilgileri ise büyük merak konusu oldu.