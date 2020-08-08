Bulut istedi ama gitmedim

Beşiktaş'ın ilk transferi olan Fabrice N'Sakala, üç sezon formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor'a veda ederken transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kongolu sol bek, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un kendisini sarı-lacivertli kulübe götürmeyi çok istediğini söyleyerek, "Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu.Alanyaspor'da yarım sezon birlikte çalıştığı Sergen Yalçın'ın kendisine çok şey kattığını belirten N'Sakala, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Sergen hoca da beni biliyor. Neler yapabileceğimi neler yapamayacağımı biliyor. Belki hem saldırgan hem defansif oynayabildiğimi bildiği için beni takıma aldı" dedi.Alanyaspor'dan takım arkadaşları Welinton ile Papiss Cisse'nin de Beşiktaş'a gelmelerinden mutlu olacağını söyleyen Kongolu sol bek, "Çok fazla bu konu ile ilgili konuşamadık çünkü sanırım herkesin tatile ihtiyacı vardı. Çok maç oldu, bir de salgın. Onlar için ailelerine gitmek ilk seçenekti. Ama geleceklerini umuyorum. Onları seviyorum. Beşiktaş'a büyük katkı sağlarlar. Bakalım göreceğiz, bu benim kararım değil, umarım gelirler" ifadesini kullandı.Beşiktaş'taki ilk hedefinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu söyleyen N'Sakala, "Kulüp için uzun zaman oldu. Hedefim aynı, Alanyaspor'daki gibi şampiyon olmak için oynayacağım, kupa finalinde maalesef kaybettik ama bence bu son fırsat değildi. Gelecek sezon da öyle bir kupayı elimde tutabilmek için daha da çok çalışacağım" dedi