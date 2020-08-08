Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

AMPADU GENÇ BİR LİDER

Etham Ampadu, genç yaşına rağmen lider özelliklerine sahip bir stoper. Soğukkanlı olduğu kadar ciddi bir savaşçı. Ayaklarına çok hakim. Topu arkadan oyuna çok iyi sokuyor. Aynı zamanda görev aldığında ön liberoda oynaması önemli bir avantaj.