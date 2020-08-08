Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

Premier Lig temsilcisinde özel bir yeri olan İngiliz çalıştırıcı Chelsea takımının kadrosunda kullanmayıp, kiralık göndereceği isimlere kanca attı.
BÜYÜK YETENEKLER
Trabzonspor'un kadrosuna almak istediği ilk isim Etham Ampadu... Ampadu son dönemde dikkat çeken savunma oyuncularından biri.
Chelsea geçen sezon 19 yaşındaki oyuncuyu RB Leipzig'e göndermişti. Ampadu burada istediği süreleri alamadı. Bunda sırtından yaşadığı sakatlıkların da büyük payı oldu.
AMPADU GENÇ BİR LİDER
Etham Ampadu, genç yaşına rağmen lider özelliklerine sahip bir stoper. Soğukkanlı olduğu kadar ciddi bir savaşçı. Ayaklarına çok hakim. Topu arkadan oyuna çok iyi sokuyor. Aynı zamanda görev aldığında ön liberoda oynaması önemli bir avantaj.
Fırtına'nın takibindeki ikinci isim ise Conor Gallagher... Gallagher geçen yıl önce Charlton'a sonra da Swansea'ye kiralandı. Başarılı orta saha 45 maça çıktı. 6 gol atıp, 11 de asist yaptı. Eddie Newton bu iki ismin kiralanması için özel bağlantılarını kullanıyor.
ÇİFT CİĞERLİ
Conor Gallagher'ın en fark edilen özelliği iki ceza sahası arasında mekik dokuması. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, tekniği, oyun zekası ve doğru pozisyon alma bilgisiyle günümüz orta sahasında olması gereken birçok özelliğe sahip.
SİSTEMİ 4-3-3
Trabzonspor'da Eddie Newton gelecek sezon için sistemini belirledi. İngiliz çalıştırıcı sahaya 4-3-3 ağırlıklı ofansif bir sistemle yayılacak.
Newton, Ada futbolunun güçlü, hızlı, pasa yatkın özelliklerini Fırtına'ya taşımak istiyor. Newton bu geçiş dönemi ne kadar kısa sürerse takımın o kadar başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyor. (Fotomaç)