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'nin iki yıldızı 'a! getirecek

'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran , gelecek sezona daha hırslı şekilde hazırlanıyor. Bordo-mavililer çalışmalarını ise Eddie önderliğinde sürdürüyor. ile iyi ilişkilerini kullanan Newton, iki yıldızı takıma kazandıracak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.8.2020 08:25 Son Güncelleme: 8.8.2020 08:29 ABONE OL
Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

temsilcisinde gözler transfere çevrildi. Lisans Kurulu'nun belirlediği rakamlar içinde kalarak mümkün olan en güçlü kadroyu kurmayı hedefliyen bordo-mavililer bu süreçte yeni teknik adam Eddie 'ın özel bağlantılarını kullanacak.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

'de oynadıktan sonra uzun yıllar da yardımcı antrenörlük, kiralık oyuncuları izleme gibi birçok farklı görevde bulunan , Mavilerin içini dışını en iyi bilen isimlerden biri.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

temsilcisinde özel bir yeri olan İngiliz çalıştırıcı takımının kadrosunda kullanmayıp, kiralık göndereceği isimlere kanca attı.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

BÜYÜK YETENEKLER

'un kadrosuna almak istediği ilk isim ... Ampadu son dönemde dikkat çeken savunma oyuncularından biri.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

geçen sezon 19 yaşındaki oyuncuyu RB Leipzig'e göndermişti. Ampadu burada istediği süreleri alamadı. Bunda sırtından yaşadığı sakatlıkların da büyük payı oldu.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

AMPADU GENÇ BİR LİDER

, genç yaşına rağmen lider özelliklerine sahip bir stoper. Soğukkanlı olduğu kadar ciddi bir savaşçı. Ayaklarına çok hakim. Topu arkadan oyuna çok iyi sokuyor. Aynı zamanda görev aldığında ön liberoda oynaması önemli bir avantaj.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

Fırtına'nın takibindeki ikinci isim ise ... Gallagher geçen yıl önce Charlton'a sonra da Swansea'ye kiralandı. Başarılı orta saha 45 maça çıktı. 6 gol atıp, 11 de asist yaptı. Eddie bu iki ismin kiralanması için özel bağlantılarını kullanıyor.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

ÇİFT CİĞERLİ

'ın en fark edilen özelliği iki ceza sahası arasında mekik dokuması. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, tekniği, oyun zekası ve doğru pozisyon alma bilgisiyle günümüz orta sahasında olması gereken birçok özelliğe sahip.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

SİSTEMİ 4-3-3

'da Eddie gelecek sezon için sistemini belirledi. İngiliz çalıştırıcı sahaya 4-3-3 ağırlıklı ofansif bir sistemle yayılacak.

Transferde son dakika: Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek

, Ada futbolunun güçlü, hızlı, pasa yatkın özelliklerini Fırtına'ya taşımak istiyor. Newton bu geçiş dönemi ne kadar kısa sürerse takımın o kadar başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyor. (Fotomaç)

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Chelsea'nin iki yıldızı Trabzonspor'a! Newton getirecek
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