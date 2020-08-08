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'nde son 16 heyecanı! - | -

Corona virüsü arasından dolayı ara verilen 'nde son 16 mücadeleleri devam ediyor. kalan son iki takım bugün oynanan iki karşılaşma sonrası belli olacak. - ve - maçlarından sonra, Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımların tamamı belli olacak.

Giriş Tarihi: 8.8.2020 22:00 Son Güncelleme: 8.8.2020 22:01 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı! Bayern Münih - Chelsea | Barcelona - Napoli

Corona virüsü arasından dolayı ara verilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadeleleri devam ediyor. Çeyrek finale kalan son iki takım bugün oynanan iki karşılaşma sonrası belli olacak. Barcelona - Napoli ve Bayern Münih - Chelsea maçlarından sonra, Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımların tamamı belli olacak.

BAYERN MÜNİH'İN AVANTAJI BÜYÜK!
Son 16 turunda Bundesliga'yı şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih sahasında Chelsea'yi ağırlıyor. Bavyera ekibi, corona virüsü öncesi Londra'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Gnabry (2) ve Lewandowski kaydetmişti. Münih ekibi 3-0'ın rövanşından, Chelsea'yi evinde ağırlıyor.

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NAPOLİ SÜRPRİZ PEŞİNDE!
Serie A'yı 7. sırada tamamlayan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Barcelona'ya konuk oluyor. İtalyan temsilcisi evinde çıktığı ilk maçta 30. dakikada Dries Mertens ile öne geçti ancak ve üstünlüğünü koruyamadı ve Barcelona 57. dakikada Griezmann ile bulduğu golle, rövanş öncesi avantajı kaptı. La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barça, Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu noktalamak istiyor.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Atalanta - PSG
Leipzig - Atletico Madrid
Manchester City - Lyon
Barcelona - Napoli /Bayern Münih - Chelsea

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı! Bayern Münih - Chelsea | Barcelona - Napoli
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