Trabzon’dan 3’lü harekat

Sol bek Marlon, kanat forvet Mendoza ve santrfor Plaza için girişimde bulunan Fırtına, üç futbolcuyla da prensip anlaşmasına vardı
Giriş Tarihi: 8.8.2020ABONE OL
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 3 futbolcuyla birden imza aşamasına geldi. Bu sezon Fransız kulübü Amiens'in formasını giyen 28yaşındaki kanat forvet StivenMendoza ile görüşen bordomavililer, mutlu sona yaklaştı. Sol bekte ise geçen sezon Boavitsa'da kiralık oynayan, bonservisi Fluminense'de olan 23 yaşındaki sol bekMarlon'la ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı. RealValladolid'in B Takımı'ndaoynayan 21 yaşındakiEkvadorlu forveti StivenPlaza da Fırtına'nın el sıkıştığı bir diğer isim. Valladolid'de istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Plaza'nın sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.