Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Fırtına, ilk transferini gerçekleştirdi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Rosenborg'da forma giyen Anders Trondsen transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...



İşte Trabzonspor'dan gelen açıklama

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.



TRONDSEN'İN MAAŞI DA AÇIKLANDI!

Trabzonspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olan Trondsen'in maaşını da açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.



Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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