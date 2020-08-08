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Ada’ya yelken açtı

’un başarılı kalecisi için İngiliz ekibi ’ın yanı sıra ile da devreye girdi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Uğurcan Çakır Ada’ya yelken açtı
Trabzonspor dün transferde hareketli dakikalar geçirirken, takımdan ayrılması muhtemel isimlerden kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübü Sheffield United'ın ilk etapta 15 milyon Euro önerdiği 24 yaşındaki başarılı file bekçisi için diğer Ada ekipleri Leeds United ve Brighton&Hove Albion da devreye girdi. Bunun üzerine Sheffield United kulübü, ilk verdiği teklifi 20 milyon Euro'ya yükseltti. Trabzonspor ise bir sonraki satıştan pay ve üzerine 22 milyon Euro talep etti. Kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Bordo-mavili yöneticiler ise henüz bir anlaşma olmadığını ifade etti. Uğurcan, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung'un ardından en çok kurtarış yapan 2. kaleci olmuştu.

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Uğurcan Çakır Ada’ya yelken açtı
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