Uğurcan Çakır Ada’ya yelken açtı

Trabzonspor dün transferde hareketli dakikalar geçirirken, takımdan ayrılması muhtemel isimlerden kaleci Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübü Sheffield United'ın ilk etapta 15 milyon Euro önerdiği 24 yaşındaki başarılı file bekçisi için diğer Ada ekipleriveda devreye girdi. Bunun üzerine Sheffield United kulübü, ilk verdiği teklifi 20 milyon Euro'ya yükseltti.Kulüpler arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Bordo-mavili yöneticiler ise henüz bir anlaşma olmadığını ifade etti. Uğurcan, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un file bekçisi Silviu Lung'un ardındanolmuştu.