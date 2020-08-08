Ülkenin en iyisi hala benim!

Devre arasında Başkan beni istemedi. Oyuncu kalitem nedeniyle değil daha önce yaşadıklarım yüzünden olmadı.

G.Saray'da oynarken, takımda fazla kalamaz dediler. Kaptanlık için çok genç dediler. Atletico Madrid ile anlaştığımda Avrupa'da en fazla geleceği yer orası, orta sınıf bir takım dediler. Orada hiçbir şey kazanamaz dediler. 10 kupa kazandım.

24 yaşıma kadar iyiydim. Arda'ydım, altın çocuktum. Ama başarı gelince, güzel arabalar gelince işler değişti.

Bedenım izin verdiği sürece oynayacağım. Hayatımda iyi ve kötü sahip olduğum her şey futbolun büyüsünden geldi. Ülkedeki en iyi oyuncu hâlâ benim.

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