Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ülkenin en iyisi hala benim!

Ülkenin en iyisi hala benim!

ABD'nin en prestijli gazetelerinden ; 9 yıl sonra 'a dönen 'la çarpıcı bir röportaj yaptı. 33 yaşındaki yıldızın satır başları şöyle:

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Ülkenin en iyisi hala benim!

Devre arasında Başkan beni istemedi. Oyuncu kalitem nedeniyle değil daha önce yaşadıklarım yüzünden olmadı.

G.Saray'da oynarken, takımda fazla kalamaz dediler. Kaptanlık için çok genç dediler. Atletico Madrid ile anlaştığımda Avrupa'da en fazla geleceği yer orası, orta sınıf bir takım dediler. Orada hiçbir şey kazanamaz dediler. 10 kupa kazandım.

24 yaşıma kadar iyiydim. Arda'ydım, altın çocuktum. Ama başarı gelince, güzel arabalar gelince işler değişti.

Bedenım izin verdiği sürece oynayacağım. Hayatımda iyi ve kötü sahip olduğum her şey futbolun büyüsünden geldi. Ülkedeki en iyi oyuncu hâlâ benim.

Galatasaray'a 22'lik kanat! Bordeaux'dan Samuel Kalu

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA - Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI - Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar! 8 Ağustos 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Tamer Karadağlı’dan yıllar sonra gelen itiraf! Eski eşi Arzu Balkan'ı aldatmıştı…
Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarındaki indirim rekor getirdi! Ziraat, Halkbank, Garanti konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
SON DAKİKA! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte 5 uzmandan dikkat çeken altın yorumu!
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA! Bitlis’te korkutan deprem! Van, Şırnak ve Siirt’te de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 2020 MasterChef Türkiye 5. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
SON DAKİKA! 7 Ağustos Türkiye’de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 7 Ağustos 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülkenin en iyisi hala benim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA