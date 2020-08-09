1 satıp 2 alacak

Fenerbahçe, santrfor transferindeki hareketlilik için Vedat Muriqi'in geleceğinin belli olmasını bekleniyor. Kosovalı golcü için Lazio ile pazarlıklar devam ederken, transferin olumlu ya da olumsuz önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.Gündemdeki isimlerden biriBonservisi Lokomotif Moskova'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için 1 yıllık kiralama girişimleri devam ediyor. Sezonu İspanyol ekibi Celta Vigo'da tamamlayan Smolov burada 14 maçta 2 gol attı. Listedeki bir diğer isim PAOK'un satma kararı aldığı24 yaşındaki İngiliz oyuncuya Beşiktaş da talip.Fenerbahçe Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ün bonservisini Genoa'dan aldı.Alpaslan Öztürk transferine de bu hafta son nokta konulacak. Göztepe Kulübü ile yapılacak son görüşmenin ardından 27 yaşındaki stoperin imza atması bekleniyor.Fenerbahçe'nin 5. transferi dün idmanda ortaya çıktı. Buca forması giyen 18 yaşındaki Barış Sungur ilk idmana katılırken, 5 yıllık imza atıldığı daha sonra açıklandı.* 11-17 Ağustos arası çalışmalar Samandıra'da.* 18-29 Ağustos Topuk Yaylası'nda kampa girilecek.* 30 Ağustos'ta Samandıra'ya dönüp çalışmalar sürecek.