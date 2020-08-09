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1 satıp 2 alacak

Bonservisi Lokomotif Moskova’da olan Smolov için kiralama girişimleri sürüyor. PAOK’un satma kararı aldığı Akpom için de şartlar zorlanacak

Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
1 satıp 2 alacak
Fenerbahçe, santrfor transferindeki hareketlilik için Vedat Muriqi'in geleceğinin belli olmasını bekleniyor. Kosovalı golcü için Lazio ile pazarlıklar devam ederken, transferin olumlu ya da olumsuz önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor. Buradan gelecek bonservis santrfor transferini şekillendirecek. Gündemdeki isimlerden biri Rus golcü Fedor Smolov... Bonservisi Lokomotif Moskova'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için 1 yıllık kiralama girişimleri devam ediyor. Sezonu İspanyol ekibi Celta Vigo'da tamamlayan Smolov burada 14 maçta 2 gol attı. Listedeki bir diğer isim PAOK'un satma kararı aldığı Chuba Akpom... 24 yaşındaki İngiliz oyuncuya Beşiktaş da talip. Kulübü 3 milyon Euro bonservis talep ediyor.

GÜMÜŞ DE FENER'İN
Fenerbahçe Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ün bonservisini Genoa'dan aldı. G.Saray'ın altyapısından yetişen oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Alpaslan Öztürk transferine de bu hafta son nokta konulacak. Göztepe Kulübü ile yapılacak son görüşmenin ardından 27 yaşındaki stoperin imza atması bekleniyor.

BARIŞ'TAN 5 YILLIK İMZA
Fenerbahçe'nin 5. transferi dün idmanda ortaya çıktı. Buca forması giyen 18 yaşındaki Barış Sungur ilk idmana katılırken, 5 yıllık imza atıldığı daha sonra açıklandı.

* 11-17 Ağustos arası çalışmalar Samandıra'da.
* 18-29 Ağustos Topuk Yaylası'nda kampa girilecek.
* 30 Ağustos'ta Samandıra'ya dönüp çalışmalar sürecek.

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